MLB: Fernando Tatis Jr emitió un comunicado tras ser suspendido

La Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas emitió la siguiente declaración en nombre de Fernando Tatis, Jr.

Comunicado del jugador

"La Major League Baseball me informó que una muestra de prueba que envié arrojó un resultado positivo para Clostebol, una sustancia prohibida", dijo Tatis en un comunicado. "Resulta que, sin darme cuenta, tomé un medicamento para tratar la tiña que contenía Closteblol. Debí haber usado los recursos disponibles para asegurarme de que no hubiera sustancias prohibidas en lo que tomé. No lo hice".

"Quiero disculparme con Peter, AJ, toda la organización de los Padres, mis compañeros de equipo, Major League Baseball y los fanáticos de todas partes por mi error", continuó el comunicado. "No tengo excusa para mi error y nunca haría nada para engañar o faltarle el respeto a este juego que amo".

"Me he realizado innumerables pruebas de drogas a lo largo de mi carrera profesional, incluso el 29 de marzo de 2022, todas las cuales han arrojado resultados negativos hasta esta prueba.

"Estoy completamente devastado. No hay otro lugar en el mundo en el que prefiera estar que en el campo compitiendo con mis compañeros de equipo. Después de apelar inicialmente la suspensión, me di cuenta de que mi error fue la causa de este resultado, y por esa razón me He decidido comenzar a cumplir mi suspensión de inmediato. Espero reunirme con mis compañeros en el campo en 2023".