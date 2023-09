MLB: Premio Roberto Clemente es asunto familiar para Vladimir Guerrero Jr.

“Es muy emotivo para mí. Me siento muy agradecido de hacer esto y lo aprendí de mi padre”, dijo Guerrero. “Desde que yo era niño, él hacía eso todo el tiempo para ayudar a los niños, ayudar a otras personas, ayudar a la comunidad. Quiero seguirle los pasos. No hay nada más satisfactorio que, cada 24 de diciembre, darle algo a los niños que no tienen nada. Cuando le damos algo a un niño, es una sensación que no puedo describir”.

Las fiestas decembrinas son uno de los principales objetivos de la Fundación VG27. En invierno pasado, Guerrero, su familia y amigos cercanos distribuyeron kits completos de comida navideña a más de 1,000 familias de las zonas de Don Gregorio, Nizao y Sabana Grande de Palenque.

Estos momentos ponen a Guerrero en un lugar único, entre el niño que fue y el hombre en el que se ha convertido. Las vacaciones, en particular, le traen esos recuerdos.

“Cuando era más joven, era una bendición”, recuerda Guerrero. “Gracias a mi padre, celebrábamos la Navidad con todo, mucha comida, muchos juguetes. Creo que por eso soy así con los niños de mi comunidad. Cuando le doy un regalo a un niño, es como si mi padre me diera un regalo a mí. Es una bendición”.

Esto incluye el Día de Reyes, una tradición bien importante para la familia Guerrero. Vlad Jr. organizó una campaña de recogida de juguetes por estas fechas el pasado invierno, entregando juguetes a más de 500 niños de Don Gregorio y su región para garantizar que los pequeños de estas comunidades recibieran un juguete nuevo durante las fiestas.

La sanidad ha sido otra de las prioridades de Guerrero en su pueblo natal. Guerrero ha financiado una iniciativa para traer periódicamente profesionales sanitarios de Santo Domingo y así poder ayudar a los residentes con vacunas, recetas y cualquier dolencia de forma gratuita.

Muchas de estas ideas han surgido del trabajo que su papá ha realizado en las casi tres décadas transcurridas desde su debut en MLB, unas labores que los Guerrero siguen haciendo juntos como familia.

“Siempre lo hacemos y toda mi familia participa en eso”, aseguró el cañonero de los Azulejos. “Cuando llega el momento de ayudar a la comunidad, todo el mundo se reúne en familia. Decidimos hacerlo de la manera correcta y crear una fundación, y ha sido perfecto cómo ha sucedido”.

FUENTE: MLB