Joselyne Edwards pidió un alto a los insultos tras su último triunfo en la UFC

"Sobre la pelea de anoche‍ ya dejen los insultos y el odio y toda esa mala energía hacia mí que yo no tome la decisión al final la W la tengo yo no puedo hacer nada, solo le diré algo a los fanáticos si quieren respero, respeten también", comentó Joslyne que ahora tiene marca de 4-2 en la UFC. "No tengo mas nada que decir ni tampoco tengo que pedirle perdón a nadie porque no he hecho nada malo", añadió.

Revancha

"Hey @luciepudilovamma cuando quieras hagamos esto otra vez se lo dije a tu equipo cuando bajamos del octágono. (créeme que tampoco me gustaría dejar esto así)", dijo Joselyne quien ganó la pelea por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28).

Habló su rival

Lucie Pudilová dijo en sus redes "Gracias por todo el apoyo estoy desconsolado por tener que lidiar con esta pérdida. Me gustaría pedir disculpas a todos los entrenadores, amigos, familiares, fans y agradecer a todas las personas que creyeron en mi y me ayudaron".