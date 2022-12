Qatar 2022: ¿Le hace falta Karim Benzema a Francia?

Cae la selección de Francia y en seguida salta el nombre y la polémica de lo que sucedió con el delantero del Real Madrid Karim Benzema que no regresó con el equipo, a pesar de estar recuperado en el Mundial de Qatar 2022 .

¿QUÉ SUCEDIÓ CON KARIM BENZEMA?

Karim Benzema estuvo convocado con la selección de Francia para el Mundial de Qatar 2022 y que se tuvo que ir por problemas de una lesión, sin embargo no le buscaron reemplazo y continúo en listado oficial, el jugador se recuperó, pero no regresó a la concentración. ¿Los motivos? no se desconocen, pero se habla sobre una posible mala relación con el entrenador Didier Deschamps.