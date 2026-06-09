La selección de Argentina de Lionel Messi le gana a Islandia y pone la mira en la Copa del Mundo

Con la vuelta de su estrella Lionel Messi, entrando de cambio, la selección de Argentina superó por marcador de 3-0 a Islandia en el último amistoso de preparación previo a su estreno en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Con varios suplentes en cancha, la albiceleste presionó y mostró su dominio desde los primeros minutos del partido, con balones al "Flaco" López, que en ataque tuvo mucho movilidad y juego de espaldas al arco.

Sobre el minuto 8', el joven "Colo" Barco apareció a borde de área después de una serie de rebotes para impactar el balón y ,mandarlo al fondo para abrir el marcador.

Los ataques continuaron, pero la albiceleste se fue el descanso con la ventaja por la mínima.

Segundo tiempo de goles, con Lionel Messi en cancha para la selección de Argentina

Ante una gran cantidad de público, el capitán y estrella argentina Lionel Messi se levantó del banquillo y se dirigió a la línea de banda para ingresar al terreno de juego, el público ovacionó y el 10 entró sobre el 68'.

Pocos minutos después, sobre el 72' el propio Messi anotó desde el punto penal, el cobro de una falta a Lautaro Martínez, que había recibido un pase filtrado de gran calibre con su primer toque de balón en cancha.

Lionel cobró factura y aumentó el marcador y luego al 86' Thiago Almada puso el definitivo 3-0, cerrando una gran jugada colectiva de la "albiceleste", para así poner finalmente todas las miras a la Copa del Mundo y la defesa de su título conseguido en Qatar 2022.