FUTBOL Fútbol Internacional -  9 de junio de 2026 - 13:47

El Atlético de Madrid responde con humor al Real Madrid tras oferta por Julián Álvarez

El conjunto del Atlético de Madrid se burló de la oferta que hizo el Real Madrid por Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid responde con humor al Real Madrid tras oferta por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid responde con humor al Real Madrid tras oferta por Julián Álvarez

FOTO: Juanjo Martín. EFE

El Atlético de Madrid se rio de la oferta formulada este martes por el Real Madrid para hacerse con los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez y que el conjunto colchonero rechazó, remitiéndole a la cláusula de recisión del jugador, que asciende a 500 millones de euros.

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En su cuenta oficial de X, el Atlético de Madrid citó el mensaje en el que el Real Madrid publicó el comunicado oficial con el que dio a conocer la oferta y lo acompañó de emoticonos sonrientes.

El comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid CF comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", rezaba el mensaje del club blanco.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", agregó el Real Madrid en su comunicado.

FUENTE: EFE

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