Qatar 2022: Relación rota entre Benzema y Deschamps, señalan desde Francia﻿

"Prefiero no contestar. Siguiente pregunta”, dijo un poco molesto. Algo para encender a los medios. Este viernes, además, The Team vuelve al tema. El diario deportivo explica que las relaciones entre Deschamps y Benzema nunca han sido "cómplices" y que nunca lo serán. Además, guarda rencor a su jugador, que no le había dado las gracias durante su discurso en el momento de la entrega de su Balón de Oro. Presente en la sala ese día, el entrenador de los Blues había apreciado moderadamente esto. Además, L'Équipe recuerda que KB9, aunque está cerca de ciertos jugadores, no es unánime en el vestuario tricolor, que ha vivido bien su ausencia.

FUENTE: FOOT MERCATO