Garbiñe Muguruza anuncia su retiro del tenis

"Es una decisión que he ido tomando poco a poco", explicó la exnúmero uno del mundo, precisando que "estos meses han sido clave".

Muguruza llevaba sin competir desde enero de 2023 cuando disputó su último partido oficial en el torneo de Lyon.

"Cuando yo dejé de competir, volví a casa y el descanso lo recibí con los brazos abiertos. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba en falta la disciplina y la dificultad de la vida que llevaba antes, así que ha sido algo progresivo", aseguró Muguruza, de 30 años.

Garbiñe Muguruza pone fin a un gran carrera como jugadora

La ganadora del Roland Garros en 2016 y de Wimbledon en 2017 había conseguido su última victoria en cuartos de final de Tokio en septiembre de 2022.

"No ha habido un día 'me levanto y ya está', poco a poco me he ido dando cuenta de que lo que más me apetece es mi siguiente capítulo", dijo Muguruza.

FUENTE: AFP