Fuente AP: Cavs favoritos para fichar a Dwyane Wade

BOCA RATON, Florida, EE.UU. (AP) — Dwyane Wade y LeBron James están a punto de volver a ser compañeros de equipo.

James y los Cavaliers de Cleveland son los favoritos para fichar a Wade cuando el escolta se convierta en agente libre esta semana, dijo una persona con conocimiento de la situación. La persona habló el martes con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada porque todavía no hay acuerdos oficiales.

Wade no estará en el mercado hasta las 2100 GMT del miércoles, cuando se concretará la rescisión de su contrato con los Bulls de Chicago. Poco después, se cree que Wade anunciará que decidió reunirse con el que fue su compañero de equipo en Miami, dijo la persona que habló con la AP.

James y Wade son amigos desde que ambos ingresaron a la NBA en 2003, y fueron compañeros en el Heat durante cuatro temporadas entre 2010-14. Ganaron dos títulos de la NBA juntos y disputaron la final en cada una de las cuatro temporadas. James se fue de Miami para regresar a Cleveland, pero la amistad perduró.

Ahora es casi seguro que se juntarán, después que Wade jugó una temporada con Chicago, el equipo de su ciudad natal.

Wade dijo esta semana a la AP que contempla fichar con Oklahoma City, Cleveland y Miami. El escolta jugó las 13 primeras temporadas de su carrera con el Heat, y se fue en verano de 2016 al firmar un contrato de dos temporadas con los Bulls.