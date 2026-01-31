Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el choque entre Panamá Este y Panamá Metro en ronda de 8

Las novenas de Panamá Este y Panamá Metro se enfrentan esta noche en el primer juego de la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
El izquierdo Andrés Vergara subirá al montículo por el Este y el derecho Fabián Carrera lo hará por los capitalinos.
El choque a disputarse en el Estadio Nacional Rod Carew, iniciará a las 7:00 p.m. y estará en vivo por la señal de RPC
Alineación de Panamá Este - Béisbol Juvenil 2026
- Joey Wood SS
- Nelson Bonilla LF
- Eduardo Rodríguez R
- Diego Caicedo 2B
- Adrián Fuentes 3B
- Alejando Fanovich CF
- Adrián Rivera DH
- Kenneth Belgrave RF
- Víctor Tello 1B
Lanzador abridor: Andrés Vergara
Alineación de Panamá Metro
- Luis Rivera CF
- Caleb Rivera 1B
- Anderson Cousins DH
- Pablo Arosemena R
- Carlos Sánchez RF
- Cristian Andrión 2B
- Edgardo Recuero LF
- David Murillo 3B
- Andrés Valderrama SS
Lanzador abridor: Fabián Carrera