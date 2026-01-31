Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el choque entre Panamá Este y Panamá Metro en ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el choque entre Panamá Este y Panamà Metro en ronda de 8

Las novenas de Panamá Este y Panamá Metro se enfrentan esta noche en el primer juego de la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Los metropolitanos dirigidos por José Murillo III terminaron la fase regular en la cuarta posición con marca de 12–10, mientras que los potros con Sebastián Arroyo al mando se ubicaron en la quinta posición con 11-11.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El izquierdo Andrés Vergara subirá al montículo por el Este y el derecho Fabián Carrera lo hará por los capitalinos.

El choque a disputarse en el Estadio Nacional Rod Carew, iniciará a las 7:00 p.m. y estará en vivo por la señal de RPC

Alineación de Panamá Este - Béisbol Juvenil 2026

Joey Wood SS Nelson Bonilla LF Eduardo Rodríguez R Diego Caicedo 2B Adrián Fuentes 3B Alejando Fanovich CF Adrián Rivera DH Kenneth Belgrave RF Víctor Tello 1B

Lanzador abridor: Andrés Vergara

Alineación de Panamá Metro

Luis Rivera CF Caleb Rivera 1B Anderson Cousins DH Pablo Arosemena R Carlos Sánchez RF Cristian Andrión 2B Edgardo Recuero LF David Murillo 3B Andrés Valderrama SS

Lanzador abridor: Fabián Carrera