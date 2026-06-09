Mundial 2026: Estados Unidos prohíbe la entrada al país a un árbitro de Somalia Foto: Getty Images

Las autoridades federales de inmigración prohibieron la entrada a Estados Unidos a un árbitro de fútbol procedente de Somalia que iba a participar en el la Copa Mundial 2026 , que comienza este semana.

"La FIFA confirma que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos", declaró un portavoz de la FIFA a la AFP. "La FIFA no participa en los procesos de inmigración del país… pic.twitter.com/t2IkK8KtFF

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en ingles) indicó en un comunicado recogido este lunes por ABC News que su entrada fue denegada, alegando "preocupaciones en la verificación de antecedentes".

El árbitro Omar Abdulkadir Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", agregó un portavoz del organismo, sin ofrecer más detalles.

Omar Abdulkadir Artan estaba listo para destacar en el Mundial 2026

Artan, quien se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial, aterrizó el pasado 6 junio en aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul y fue sometido a una inspección en la que fue considerado inadmisible para ingresar al país.

Por su parte, la FIFA emitió un comunicado explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados.

Somalia se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EE.UU. por parte del gobierno de Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

FUENTE: EFE