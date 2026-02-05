Béisbol Juvenil 2026 Posiciones tras partidos del 4 de febrero en la Ronda de 8 FOTO / FEDEBEIS

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con 3 partidos de alto nivel en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Panamá Este empató la serie 2-2 ante Panamá Metro en un emocionante encuentro que terminó 7-6 en el estadio Rod Carew en el cuarto juego de la ronda de ocho.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Panamá Oeste le ganó 7-4 a Herrera en el cuarto juego de la serie de ocho y aumentan la ventaja 3-1.

Por su lado, Los Santos rescató la victoria 7-6 contra Chiriquí en el estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández y se pone la serie 3-2 todavía con la ventaja del "Ganado Bravo".

Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026

Equipos JJ JG JP

Coclé 4 4 0

Occidente 4 0 4

Equipos JJ JG JP

Chiriquí 5 3 2

Los Santos 5 2 3

Equipos JJ JG JP

Herrera 4 1 3

Panamá Oeste 4 3 1

Equipos JJ JG JP