Béisbol Juvenil 2026 Posiciones tras partidos del 4 de febrero en la Ronda de 8

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con 3 partidos de alto nivel en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
Panamá Oeste le ganó 7-4 a Herrera en el cuarto juego de la serie de ocho y aumentan la ventaja 3-1.
Por su lado, Los Santos rescató la victoria 7-6 contra Chiriquí en el estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández y se pone la serie 3-2 todavía con la ventaja del "Ganado Bravo".
Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026
Equipos JJ JG JP
- Coclé 4 4 0
- Occidente 4 0 4
Equipos JJ JG JP
- Chiriquí 5 3 2
- Los Santos 5 2 3
Equipos JJ JG JP
- Herrera 4 1 3
- Panamá Oeste 4 3 1
Equipos JJ JG JP
- Panamá Este 4 2 2
- Panamá Metro 4 2 2