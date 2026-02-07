BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  7 de febrero de 2026 - 07:59

Béisbol Juvenil 2026 Posiciones tras partidos del 6 de febrero en la Ronda de 8

Conoce los estados de los equipos en la emocionante Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

La novena de Chiriquí selló su pase a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, tras derrotar 5–4 a Los Santos en el sexto juego de la serie de la ronda de 8 equipos.

Chiriquí ganó la serie 4–2 y certificó su clasificación como local.

Joans Montenegro fue la figura ofensiva del partido: se fue de 5-4 con doble y 1 carrera anotada; el refuerzo Omar Vargas también contribuyó con 2 anotadas, 1 empujada y 2 bases por bolas.

El triunfo fue para Juan Lozada, quien lanzó una entrada en blanco, mientras Montenegro se acreditó el salvamento.

Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026

Equipos JJ JG JP

  • Coclé 4 4 0
  • Occidente 4 0 4

Equipos JJ JG JP

  • Chiriquí 6 4 2
  • Los Santos 5 2 4

Equipos JJ JG JP

  • Herrera 4 1 3
  • Panamá Oeste 4 3 1

Equipos JJ JG JP

  • Panamá Este 4 2 2
  • Panamá Metro 4 2 2
