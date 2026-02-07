Béisbol Juvenil 2026 Posiciones tras partidos del 6 de febrero en la Ronda de 8

La novena de Chiriquí selló su pase a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, tras derrotar 5–4 a Los Santos en el sexto juego de la serie de la ronda de 8 equipos.
Joans Montenegro fue la figura ofensiva del partido: se fue de 5-4 con doble y 1 carrera anotada; el refuerzo Omar Vargas también contribuyó con 2 anotadas, 1 empujada y 2 bases por bolas.
El triunfo fue para Juan Lozada, quien lanzó una entrada en blanco, mientras Montenegro se acreditó el salvamento.
Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026
Equipos JJ JG JP
- Coclé 4 4 0
- Occidente 4 0 4
Equipos JJ JG JP
- Chiriquí 6 4 2
- Los Santos 5 2 4
Equipos JJ JG JP
- Herrera 4 1 3
- Panamá Oeste 4 3 1
Equipos JJ JG JP
- Panamá Este 4 2 2
- Panamá Metro 4 2 2