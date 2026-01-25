Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 18 Foto: Fedebeis

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 202 6, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, tras disputarse la jornada 18 en la primera fase del torneo.

En las acciones del sábado 24 de enero, la novena de Panamá Metro venció 7-2 a Colón en el Estadio Nacional Rod Carew.

