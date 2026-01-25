BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  25 de enero de 2026 - 07:20

Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 18

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026, después de culminar la fecha 18 de la Copa Caja de Ahorros.

Foto: Fedebeis

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 202 6, Copa Caja de Ahorros, siguen en marcha, tras disputarse la jornada 18 en la primera fase del torneo.

En las acciones del sábado 24 de enero, la novena de Panamá Metro venció 7-2 a Colón en el Estadio Nacional Rod Carew.

En otros choques interesantes, Chiriquí Occidente superó 4-0 a Bocas del Toro, Herrera 14-2 a Panamá Este (partido pospuesto) y Panamá Oeste 19-5 a Darién.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

  1. Panamá Oeste* 17 /16/1
  2. Coclé* 17/ 14/ 3
  3. Chiriquí 18/ 11 / 7
  4. Panamá Metro 18 / 11 / 7
  5. Panamá Este 18/ 10 / 8
  6. Chiriquí Occidente 18 / 10 / 8
  7. Bocas del Toro ** 16 / 7 / 9
  8. Los Santos 18 /8 / 10
  9. Herrera 18 / 7 / 11
  10. Darién 18 / 5 / 13
  11. Veraguas 18 /4/ 14
  12. Colón 18 / 3 / 15
