Selección de Panamá: César Yanis habla del esperado debut ante Ghana

El jugador de la selección de Panamá César Yanis habló para los medios de comunicación previo a un nuevo entrenamiento con la mira puesta en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Yanis, de 30 años de edad destacó que disfruta estar con "La Roja" en la previa a disputar la cita mundialista, en su rol de "esperar su turno" para entrar a cancha.

Con la mira puesta en el estreno de la selección de Panamá en el Mundial

"Va a ser un rival complicado, sabemos la clase de jugadores que tienen, sabemos que va a ser el debut y un partido que podemos sacar adelante, será un partido importantísimo, entonces tenemos menos de 6 días para prepáranos, como dije el grupo está bien, consciente de que es el debut y que podemos sacarlo adelante", mencionó César Yanis previo a entrenamiento de la selección de Panamá.

Contento y en espera de su turno

"Contento, estoy acá entre los 26 esperando mi turno, paciente, esperando que me toque, así que tengo que estar en puntita de pie. Me ha tocado este rol en los últimos tiempos, pero bueno ahora me toca estar acá, voy a disfrutarlo, si me toca afuera lo voy a disfrutar, estar bien y trabajando para cuando me toque y mi me toca aprovechar y disfrutarlo igual", finalizó el jugador del Cobresal del fútbol chileno.