Leonardo Bernal y un debut soñado en la LIDOM con las Estrellas Orientales

El receptor panameño Leonardo Bernal tuvo un destacado estreno en el béisbol dominicano, contribuyendo a la contundente victoria de las Estrellas Orientales sobre los Toros del Este.
Bernal, quien pertenece a la organización de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, tuvo una destacada actuación ofensiva al terminar el encuentro bateando de 5-2, incluyendo un jonrón, una carrera empujada, dos carreras anotadas, una base por bolas y tres ponches.
Leonardo Bernal demuestra su poder en República Dominicana
El receptor canalero no tardó en mostrar su capacidad ofensiva en el béisbol invernal dominicano, estrenándose con un batazo de cuatro esquinas que contribuyó a la amplia victoria de su equipo.