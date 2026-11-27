Panamá U12 finalizó último en la Súper Ronda del Premundial U12 de Béisbol donde México y Estados Unidos definirán el primer lugar.
También destacó Noah Araúz que bateó para .409 con 9 hits en 22 turnos con 8 impulsadas, 3 anotadas.
Cuerpo de lanzadores de Panamá U12
Mientras tanto que desde la lomita, Luis Urriola que lanzó 4.2 con efectividad de carreras limpias de 4.2, permitió 2 hits, ponchó a 6.
Cristian Cedeño en 5 episodios permitió 3 hits, 1 carrera, efectividad de 1.20 con 5 bases por bolas y 5 ponches.
Miguel Samaniego en 4.1 permitió 5 hits, 1 carrera para efectividad de 1.38 con 1 base por bolas y 1 poncho.