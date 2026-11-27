Premundial U12 de Béisbol: ¿Cómo terminó Panamá y quiénes fueron sus mejores jugadores?

Panamá U12 finalizó último en la Súper Ronda del Premundial U12 de Béisbol donde México y Estados Unidos definirán el primer lugar.

A la ofensiva panameña destacaron Thiago Serracín quien en 7 partidos conectó 8 imparables (2 dobles, 2 HR) con 8 remolcadas y bateó para .471, 8 anotadas en 17 turnos.

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También destacó Noah Araúz que bateó para .409 con 9 hits en 22 turnos con 8 impulsadas, 3 anotadas.

Cuerpo de lanzadores de Panamá U12

Mientras tanto que desde la lomita, Luis Urriola que lanzó 4.2 con efectividad de carreras limpias de 4.2, permitió 2 hits, ponchó a 6.

Cristian Cedeño en 5 episodios permitió 3 hits, 1 carrera, efectividad de 1.20 con 5 bases por bolas y 5 ponches.

Miguel Samaniego en 4.1 permitió 5 hits, 1 carrera para efectividad de 1.38 con 1 base por bolas y 1 poncho.