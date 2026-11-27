Repasa los partidos que hay para hoy en el Premundial U12 de Béisbol con los encuentros por la final y tercer lugar.
BÉISBOL Béisbol - 27 de noviembre de 2026 - 08:49
Premundial U12 de Béisbol: Partidos para hoy viernes 27 de noviembre
Repasa los partidos que hay para hoy en el Premundial U12 de Béisbol con los encuentros por la final y tercer lugar.
Partidos para hoy en el Premundial U12 de Béisbol
- Perú vs Curazao a las 8:00 A.M.
- Venezuela vs Cuba a las 8:30 A.M.
- Argentina vs Nicaragua a las 10:30 A.M.
- Estados Unidos vs México a las 11:00 A.M.
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