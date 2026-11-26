La selección de Panamá U12 de Béisbol sufrió una ajustada derrota de 3-2 ante Estados Unidos este jueves 26 de noviembre, en el Premundial U12 que se disputa en República Dominicana y no logran la clasificación al Mundial de la caytegoría.
Panamá volvió a tomar ventaja en el cuarto capítulo, sin embargo, Estados Unidos fabricó dos carreras en la parte baja del episodio para darle vuelta al marcador y asegurar la victoria.
La ofensiva panameña conectó cuatro imparables, mientras que el conjunto estadounidense registró cinco hits. Ambas selecciones cometieron un error a la defensiva.
Thiago Serracín, Eynar De León, Kendrick Salina y Alams Rodríguez conectaron los imparables de Panamá. Salina registró un doble, mientras que Rodríguez remolcó una carrera.
Por Estados Unidos, David McKinley Thomas destacó con un cuadrangular, dos carreras anotadas y una impulsada.
Aiden James Izquierdo se acreditó la victoria, David McKinley Thomas consiguió el salvamento y Kendrick Salina cargó con la derrota.