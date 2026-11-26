La selección de Panamá U12 de Béisbol sufrió una ajustada derrota de 3-2 ante Estados Unidos este jueves 26 de noviembre, en el Premundial U12 que se disputa en República Dominicana y no logran la clasificación al Mundial de la caytegoría.

La novena panameña abrió el marcador en la parte alta del segundo episodio, pero los estadounidenses respondieron con una anotación en el cierre de esa misma entrada.

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Panamá volvió a tomar ventaja en el cuarto capítulo, sin embargo, Estados Unidos fabricó dos carreras en la parte baja del episodio para darle vuelta al marcador y asegurar la victoria.

La ofensiva panameña conectó cuatro imparables, mientras que el conjunto estadounidense registró cinco hits. Ambas selecciones cometieron un error a la defensiva.

Thiago Serracín, Eynar De León, Kendrick Salina y Alams Rodríguez conectaron los imparables de Panamá. Salina registró un doble, mientras que Rodríguez remolcó una carrera.

Por Estados Unidos, David McKinley Thomas destacó con un cuadrangular, dos carreras anotadas y una impulsada.

Aiden James Izquierdo se acreditó la victoria, David McKinley Thomas consiguió el salvamento y Kendrick Salina cargó con la derrota.