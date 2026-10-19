Premundial de Béisbol U18: Ajustan el calendario de Panamá tras la baja de una selección

La Confederación Panamericana de Béisbol anunció oficialmente el calendario con ajustes tras la baja de Colombia del Premundial de Béisbol U18, que se disputará en Boca Chica, República Dominicana.
Todos los encuentros se jugarán en las instalaciones de la IPL Academy. Las selecciones estarán distribuidas en tres grupos y los dos mejores equipos de cada uno avanzarán a la Super Ronda, mientras que los demás disputarán la Ronda de Colocación.
Grupos del Premundial de Béisbol U18
- Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, Brasil y Curazao.
- Grupo B: Venezuela, México, Nicaragua y Cuba.
- Grupo C: Puerto Rico, Canadá y Panamá
Calendario de Panamá
- Panamá vs Puerto Rico - 22 de octubre (10:30 am)
- Canadá vs Panamá - 23 de octubre (11:00 am)
- Puerto Rico vs Panamá - 23 de octubre (2:00 pm)
- Panamá vs Canadá - 24 de octubre (2:00 pm)