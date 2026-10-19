Premundial de Béisbol U18: Ajustan el calendario de Panamá tras la baja de una selección FOTO: FEDEBEIS

La Confederación Panamericana de Béisbol anunció oficialmente el calendario con ajustes tras la baja de Colombia del Premundial de Béisbol U18, que se disputará en Boca Chica, República Dominicana.

El torneo arrancará el próximo 22 de octubre, con la participación de 11 selecciones que buscarán conquistar uno de los cuatro boletos disponibles para el Mundial de 2027. Además de asegurar su clasificación, las novenas competirán por el título que las consagre como campeonas de América.

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