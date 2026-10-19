BEISBOL Béisbol -  19 de octubre de 2026 - 16:15

Premundial de Béisbol U18: Ajustan el calendario de Panamá tras la baja de una selección

La WBSC Américas confirmó los ajustes del calendario para la Ronda de apertura del Premundial de Béisbol U18.

Premundial de Béisbol U18: Ajustan el calendario de Panamá tras la baja de una selección
Premundial de Béisbol U18: Ajustan el calendario de Panamá tras la baja de una selecciónFOTO: FEDEBEIS

La Confederación Panamericana de Béisbol anunció oficialmente el calendario con ajustes tras la baja de Colombia del Premundial de Béisbol U18, que se disputará en Boca Chica, República Dominicana.

El torneo arrancará el próximo 22 de octubre, con la participación de 11 selecciones que buscarán conquistar uno de los cuatro boletos disponibles para el Mundial de 2027. Además de asegurar su clasificación, las novenas competirán por el título que las consagre como campeonas de América.

Todos los encuentros se jugarán en las instalaciones de la IPL Academy. Las selecciones estarán distribuidas en tres grupos y los dos mejores equipos de cada uno avanzarán a la Super Ronda, mientras que los demás disputarán la Ronda de Colocación.

Grupos del Premundial de Béisbol U18

  • Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, Brasil y Curazao.
  • Grupo B: Venezuela, México, Nicaragua y Cuba.
  • Grupo C: Puerto Rico, Canadá y Panamá

Calendario de Panamá

  • Panamá vs Puerto Rico - 22 de octubre (10:30 am)
  • Canadá vs Panamá - 23 de octubre (11:00 am)
  • Puerto Rico vs Panamá - 23 de octubre (2:00 pm)
  • Panamá vs Canadá - 24 de octubre (2:00 pm)

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