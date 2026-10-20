Premundial de Béisbol U18: Hora y dónde ver Panamá vs Puerto Rico

La novena de Panamá bajo el mando de Rodrigo Merón se medirá a Puerto Rico en el primer partido de la ronda de Apertura del Premundial de Béisbol U18, que se jugará en República Dominicana.
Abel Rodríguez tomará la pelota por los canaleros en el inicio del grupo C que integran Puerto Rico y Canadá.
PANAMÁ VS PUERTO RICO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR PREMUNDIAL DE BÉISBOL U18
- Fecha: Jueves, 22 de octubre de 2026
- Hora: 10:30 a.m.
- Lugar: IPL Academy -Stadium 2 Boca Chica
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