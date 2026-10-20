BEISBOL Béisbol -  20 de octubre de 2026 - 10:16

Premundial de Béisbol U18: Hora y dónde ver Panamá vs Puerto Rico

Repasa todos los detalles del duelo entre las novenas de Panamá y Puerto Rico en el Premundial de Béisbol U18.

Premundial de Béisbol U18: Hora y dónde ver Panamá vs Puerto

Premundial de Béisbol U18: Hora y dónde ver Panamá vs Puerto

FOTO: IA

La novena de Panamá bajo el mando de Rodrigo Merón se medirá a Puerto Rico en el primer partido de la ronda de Apertura del Premundial de Béisbol U18, que se jugará en República Dominicana.

El torneo arrancará el próximo 22 de octubre, con la participación de 11 selecciones que buscarán conquistar uno de los cuatro boletos disponibles para el Mundial de 2027. Además de asegurar su clasificación, las novenas competirán por el título que las consagre como campeonas de América.

Abel Rodríguez tomará la pelota por los canaleros en el inicio del grupo C que integran Puerto Rico y Canadá.

PANAMÁ VS PUERTO RICO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR PREMUNDIAL DE BÉISBOL U18

  • Fecha: Jueves, 22 de octubre de 2026
  • Hora: 10:30 a.m.
  • Lugar: IPL Academy -Stadium 2 Boca Chica
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes
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