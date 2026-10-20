Premundial de Béisbol U18: Hora y dónde ver Panamá vs Puerto Rico

Premundial de Béisbol U18: Hora y dónde ver Panamá vs Puerto FOTO: IA

La novena de Panamá bajo el mando de Rodrigo Merón se medirá a Puerto Rico en el primer partido de la ronda de Apertura del Premundial de Béisbol U18, que se jugará en República Dominicana.

El torneo arrancará el próximo 22 de octubre, con la participación de 11 selecciones que buscarán conquistar uno de los cuatro boletos disponibles para el Mundial de 2027. Además de asegurar su clasificación, las novenas competirán por el título que las consagre como campeonas de América.

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