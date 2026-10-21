BÉISBOL Béisbol -  21 de octubre de 2026 - 10:34

Premundial de Béisbol U18: Panamá asignó a Abel Rodríguez como capitán

"Estamos listos, ya estamos a la espera que suene la campana para ir por ese cupo", dijo el capitán de Panamá para el Premundial de Béisbol U18.

Premundial de Béisbol U18: Panamá asignó a Abel Rodríguez como capitán

Premundial de Béisbol U18: Panamá asignó a Abel Rodríguez como capitán

FOTO / FEDEBEIS

Tras una preparación intensa en la Academia Mariano Rivera, Abel Rodríguez fue asignado el "Capitán" de la selección nacional para el Premundial de Béisbol U18.

"Estamos listos, ya estamos a la espera que suene la campana para ir por ese cupo, tenemos buen equipo y nos toca jugar duro de aquí en adelante", dijo Rodríguez.

Los brazos panameños soltaron esta tarde cuando el equipo se entrenó en "Baseball City" en la zona de Boca Chica y se vieron muy bien, incluyendo a Abel Rodríguez que localizó lanzamientos con su receptor de planta Yadier Fuentes.

Rodríguez mostró control, utilizó el slider en zona de strikes y en zona mala para sacar de ritmo a los bateadores intencionalmente.

El lanzador de la zona de Colinas de Cáceres en Arraiján ha lucido con orgullo la camiseta de la selección nacional de Panamá desde la U10, U12, U15 y U18.

FUENTE: FEDEBEIS

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