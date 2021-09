Shawn Porter garantiza que le ganará a Terence Crawford en Noviembre

Porter con 33 años tiene un récord de 30 victoria y 3 derrotas. Sus tres tropiezos fueron contra grandes nombres en el boxeo, su última ante Errol Spence Jr, anteriormente ante Keith Turman y Kell Brook.

Este es inmediatamente uno de los mejores enfrentamientos de boxeo en la recta final del año; Crawford (37-0, 28 KO) claramente cuenta con grandes habilidades , pero es cuestionado por no tener una pelea importante desde que dejó vacante su indiscutible título superligero para subir a 147, mientras que Porter (31-3-1, 17 KO).

"Te garantizo que ganaré esta pelea. ”, dijo Porter en entrevista con Fight Hype. “Esto, para mí, es simplemente querer demostrar que soy tan bueno como sé que lo soy, pero que la gente probablemente no lo sabe. Si hay una pelea en la que quiero que todos digan ‘Shawn Porter estuvo grandioso’, esta es la pelea”.

“Terence Crawford no ha estado en ninguna guerra, no se lesiona en los entrenamientos, no tiene insuficiencia cardíaca la semana anterior a un duelo y nunca falta el Terence Crawford que todos conocemos. Esa la parte más genial de meterme al ring con él, que nunca lo hemos visto en una mala noche. No puedes decir eso deShawn Porter, porque has visto algunas noches malas de Shawn Porter. Hemos visto malas noches de otros peleadores, pero no podemos decir eso de Terence Crawford y eso me encanta”, recalcó Porter.

“Mi papá siempre me ha enseñado que el boxeo es como la vida, que a los 33 eres más sabio que cuando tenías 26, y a los 26 pensabas que eras el más inteligente. Siete años después te miras, y eres diferente, estás mejor y estás más equipado y preparado", señaló Porter uy entusiasmado.

Será un gran choque de estilos la noche es la que se enfrenten Porter y Crawford en la división superligero.