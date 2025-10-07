Alianza FC vs Tauro FC: Fecha, hora y dónde ver J12 del Clausura 2025 LPF

El Alianza FC se enfrentará al Tauro FC en la jornada 12 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo en la recta final de la temporada que regresa a la ronda de conferencia.

Los verdolagas llegan en mejor momento con el segundo lugar de la conferencia este con 19 unidades, luego de ganarle 3-2 al Atlético Nacional con Hat Trick de Reynaldiño Verley.

El Tauro FC está en mal momento con entrenador nuevo buscarán hacer lo propio y buscar los playoffs, están de 6to lugar con 13 unidades.

La jornada 12 arranca el sábado por el partido de la selección de Panamá ante El Salvador por las eliminatorias Concacaf.

Alianza FC vs Tauro FC: Fecha, hora y dónde ver 12 del Clausura 2025 de LPF