Herrera FC vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J11 del Clausura 2026 de la LPF Foto: LPF

El conjunto del Herrera FC recibirá al Alianza FC en un encuentro correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Los "pericos" en la última fecha, igualaron sin goles con Unión Coclé, mientras que el onceno herrerano cayó por marcador de 1-0 ante el UMECIT FC en el COS Sports Plaza.

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