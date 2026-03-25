Herrera FC vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J11 del Clausura 2026 de la LPF

El conjunto del Herrera FC recibirá al Alianza FC en un encuentro correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
En 10 fechas disputadas, el Alianza se ubica en la segunda posición de la Conferencia Este con 17 puntos y el Herrera FC es último de la Conferencia Oeste con 7 unidades.
HERRERA FC VS ALIANZA FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JORNADA 11 DEL CLAUSURA 2026 LPF
- Fecha: Domingo, 29 de marzo de 2026
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Estadio Gustavo Posam
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes