LPF: Alianza FC derrota al Herrera FC en Parita

En un duelo cerrado en el Estadio Gustavo Posam de Parita, el Alianza FC venció 2-1 al Herrera FC en la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

La primera anotación del compromiso llegó al minuto 19' por medio de Anthony Stewart en una contra rápida de los "pericos", que dejó mal posicionado al portero José Cubilla en el retroceso.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2038366774391959959?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOL, GOOOOL!



Anthony Stewart anota el 1-0 del Alianza FC ante el Herrera FC en 19' minutos. #LPFxRPC pic.twitter.com/ZLRm67yStB — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 29, 2026

Los herreranos igualaron las acciones con un gol de Samuel Batchelor al 79', en una acción donde el balón pegó en la mano de otro futbolista del conjunto local en la jugada previa, pero el árbitro no pitó nada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2038386182422233144?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Llegó el empate!



Samuel Batchelor marca el 1-1 del Herrera FC sobre Alianza FC al 79'. #LPFxRPC pic.twitter.com/iJ230cxzYN — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 29, 2026

La visita sentenció la victoria con el tanto de Heuyín Guardia al 87'.

Alianza FC mantiene el ritmo - LPF

Con esta victoria, los dirigidos por Jair Palacios se ubican en la segunda posición de la Conferencia Este con 20 puntos, mientras que Herrera es último del Oeste con 7 unidades.