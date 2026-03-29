LPF: Alianza FC derrota al Herrera FC en Parita

En un duelo cerrado en el Estadio Gustavo Posam de Parita, el Alianza FC venció 2-1 al Herrera FC en la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Los herreranos igualaron las acciones con un gol de Samuel Batchelor al 79', en una acción donde el balón pegó en la mano de otro futbolista del conjunto local en la jugada previa, pero el árbitro no pitó nada.
La visita sentenció la victoria con el tanto de Heuyín Guardia al 87'.
Alianza FC mantiene el ritmo - LPF
Con esta victoria, los dirigidos por Jair Palacios se ubican en la segunda posición de la Conferencia Este con 20 puntos, mientras que Herrera es último del Oeste con 7 unidades.