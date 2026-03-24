LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  24 de marzo de 2026 - 11:09

LPF: Partidos para la jornada 11 del Clausura 2026

Repasa los partidos de que hay para la décima primera jornada del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos interconferencia.

LPF: Partidos para la jornada 11 del Clausura 2026

LPF: Partidos para la jornada 11 del Clausura 2026

FOTO / LPF

Repasa los partidos de que hay para la décima primera jornada del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos interconferencia.

La jornada inicia este viernes 27 con el Tauro FC enfrentando al CD Universitario; para el sábado 28 Veraguas United recibe al UMECIT y el Plaza Amador recibe al Unión Coclé. Para la jornada dominical Herrera FC recibe al Alianza FC y el San Francisco visita al Sporting SM. La jornada culmina el lunes 30 de marzo con el partido entre Deportivo Árabe Unido y CAI.

Partidos para la J11 del Clausura 2026 de la LPF

Viernes 27 de marzo

  • Tauro FC vs CD Universitario en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.

Sábado 28 de marzo

  • Veraguas United vs UMECIT FC en el Estadio "Toco" Castillo" a las 6:15 P.M.
  • Plaza Amador vs Unión Coclé en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.

Domingo 29 de marzo

  • Herrera FC vs Alianza FC en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M. EN VIVO POR RPC
  • Sporting San Miguelito vs San Francisco FC en el Estadio Los Andes a las 6:15 P.M.

Lunes 30 de marzo

  • Árabe Unido vs CAI en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 10 del Clausura 2026

LPF: Veraguas United protagoniza remontada ante Sporting San Miguelito

LPF: Partidos para la jornada 10 del Clausura 2026

Recomendadas

Últimas noticias