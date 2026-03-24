LPF: Partidos para la jornada 11 del Clausura 2026

Repasa los partidos de que hay para la décima primera jornada del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos interconferencia.
Partidos para la J11 del Clausura 2026 de la LPF
Viernes 27 de marzo
- Tauro FC vs CD Universitario en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Sábado 28 de marzo
- Veraguas United vs UMECIT FC en el Estadio "Toco" Castillo" a las 6:15 P.M.
- Plaza Amador vs Unión Coclé en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Domingo 29 de marzo
- Herrera FC vs Alianza FC en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M. EN VIVO POR RPC
- Sporting San Miguelito vs San Francisco FC en el Estadio Los Andes a las 6:15 P.M.
Lunes 30 de marzo
- Árabe Unido vs CAI en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.