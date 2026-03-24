LPF: Partidos para la jornada 11 del Clausura 2026

Repasa los partidos de que hay para la décima primera jornada del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) con los partidos interconferencia.

La jornada inicia este viernes 27 con el Tauro FC enfrentando al CD Universitario; para el sábado 28 Veraguas United recibe al UMECIT y el Plaza Amador recibe al Unión Coclé. Para la jornada dominical Herrera FC recibe al Alianza FC y el San Francisco visita al Sporting SM. La jornada culmina el lunes 30 de marzo con el partido entre Deportivo Árabe Unido y CAI.