Carlo Ancelotti asegura que la falta de intensidad es el problema del Real Madrid

"No estamos todavía a la altura, pero falta poco. Creo que hay jugadores que no han llegado en su mejor nivel, es normal, tenemos que ser pacientes. Nos falta intensidad defensiva, también ofensiva y mejorar la velocidad de circulación del balón, ahí es donde tenemos que mejorar", afirmó Ancelotti.

Sobre la derrota de los blancos en Lille el miércoles en Champions (1-0), el técnico italiano aseguró que "a veces una derrota te reconecta con la realidad y me gustó cómo reaccionaron los jugadores".

CARLO ANCELOTTI SEÑALA QUE NO HABRÁ REFUERZOS

Además, Ancelotti despejó dudas acerca de si falta algún refuerzo: "No creo que falte ningún jugador de toque. Lo tiene Modric, Camavinga, Valverde, Bellingham, Tchouameni es fundamental en el aspecto defensivo. Tenemos mucha variedad y aunque no estamos demostrando toda la calidad que tenemos, no falta nada".

El Real Madrid es segundo en la Liga con 18 puntos, a tres del líder Barcelona (21 puntos).

Los 'merengues' se enfrentan en el Santiago Bernabéu el sábado a las 19h00 GMT al Villarreal, que es tercero en la Liga con 17 puntos.

Los de Marcelino García Toral sólo han perdido un partido en liga, frente al Barcelona (5-1).

