Carlo Ancelotti: "El partido de Karim hay que destacarlo"

El Real Madrid mostró ante el Valladolid, un equipo que lucha por no descender, que llega afinado al tramo final del curso, vivo en la Champions (jugará los cuartos ante el Chelsea) y en la Copa (semifinales ante el Barcelona tras perder 1-0 en la ida).

"Hoy empieza el ultimo tramo de la temporada, fue muy bien, salimos de este partido con buenas sensaciones, porque ha vuelto el acierto que hemos tenido casi siempre. En los últimos partidos nos faltó un poco, pero hoy los delanteros han sido muy eficaces y han combinado muy bien", dijo.

En Liga lo tiene más complicado el Real Madrid de Carlo Ancelotti, a 12 puntos del líder Barcelona, al que visita el miércoles en la vuelta de la Copa.

"Estamos preparados al 100%, no tenemos ninguna duda. Desde ahora, tenemos solo un pensamiento, ganar el miércoles", dijo Ancelotti.

El técnico blanco tuvo que responder otra vez preguntas sobre su futuro. La prensa lo ha vinculado con el banquillo de la selección brasileña en los últimos meses.

¿Le han llamado de la selección brasileña?, le preguntaron. "No, ninguna llamada, ningún 'WhatsApp'. Mi teléfono no lo conocen muchos", dijo, tras señalar que no quiere hablar cada tres días de su futuro porque es "aburrido".

FUENTE: AFP