Carlo Ancelotti: "He intentado no inventar y meter a los jugadores en su sitio"

Sobre la marca a Robert Lewandowski (líder de goleo en LaLiga), buscó que Éder Militao tenía que meter presión sobre el polaco y que con Kroos y Tchouaméni presionaron entre líneas.

También hizo referencia sobre los cambios que realizó "Los cinco cambios ayuda mucho si tienes en el banquillo jugadores que merecen estar entre los once titulares pero no puedes ponerlos a todos. El partido era para meter energía en el medio campo con Valverde y esperar y si las cosas no salían bien teníamos a Rodrygo y Camavinga".

Para este partido, Ancelotti no quería "intentar" (como ocurrió aquella vez que el Barcelona goleó al Real Madrid en casa): "He pensado en la temporada pasada, que inventé algo... y en este partido he intentado no inventar y meter a los jugadores en su sitio. Destaco el partido de Modric que ha sido espectacular contra su centro del campo".