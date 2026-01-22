LaLiga Fútbol Internacional -  22 de enero de 2026 - 08:31

El FC Barcelona anuncia nueva lesión de Pedri

El mediocampista español Pedri sufrió una lesión en el duelo de Champions League ante el Slavia Praga.

FOTO: FC BARCELONA

Las pruebas realizadas la mañana del jueves han confirmado que el jugador del FC Barcelona Pedro González “Pedri” sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido de ayer contra el Slavia de Praga en la Champions League.

El tiempo de recuperación será de un mes.

El momento de la lesión de Pedri

El centrocampista canario se retiró del Eden Arena en el minuto 61, cuando el FC Barcelona empataba a dos con el Slavia. Este duelo en Praga, que terminó con remontada barcelonista 2-4, era el número 29 de esta temporada 2025/26. En 24 fue titular y anotó cuatro dianas. Sin duda que el 8 es una pieza fundamental en la sala de máquinas barcelonista y una campaña más está quedando demostrado. El juego azulgrana se mueve a su ritmo.

Fue sustituido en el minuto 61 del partido, aquejado de una dolencia muscular. El internacional español se dejó caer al césped con muestras de dolor en la pierna derecha y en su lugar ingresó el mediapunta Dani Olmo.

FUENTE: FC BARCELONA

