El FC Barcelona anuncia nueva lesión de Pedri

Las pruebas realizadas la mañana del jueves han confirmado que el jugador del FC Barcelona Pedro González “ Pedri ” sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha , que se hizo en el partido de ayer contra el Slavia de Praga en la Champions League .

Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes pic.twitter.com/8cDX1pGarr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 22, 2026

El momento de la lesión de Pedri

El centrocampista canario se retiró del Eden Arena en el minuto 61, cuando el FC Barcelona empataba a dos con el Slavia. Este duelo en Praga, que terminó con remontada barcelonista 2-4, era el número 29 de esta temporada 2025/26. En 24 fue titular y anotó cuatro dianas. Sin duda que el 8 es una pieza fundamental en la sala de máquinas barcelonista y una campaña más está quedando demostrado. El juego azulgrana se mueve a su ritmo.

Fue sustituido en el minuto 61 del partido, aquejado de una dolencia muscular. El internacional español se dejó caer al césped con muestras de dolor en la pierna derecha y en su lugar ingresó el mediapunta Dani Olmo.

FUENTE: FC BARCELONA