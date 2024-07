El Real Madrid renueva a Luka Modric hasta 2025

El Real Madrid C. F. y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2025.

Título de Luka Modric

Con el Real Madrid ha ganado 26 títulos: 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Modric es uno de los cinco jugadores que han logrado ganar 6 Copas de Europa y cuenta con el mayor número de títulos en la historia de nuestro club.

A nivel individual, Modric ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League. Ha ganado 1 vez el Balón de Oro y 1 vez el Balón de Plata del Mundial de Clubes. Con la selección croata, ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022.

Modric ha disputado 534 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 39 goles, y es internacional con Croacia, selección con la que ha jugado 178 partidos y tiene el récord histórico de internacionalidades.

FUENTE: REAL MADRID