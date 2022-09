ESCÁNDALO. Mauro Icardi revela chats comprometedores con Wanda Nara

El delantero argentino que actualmente juega en el Galatasaray del fútbol de la primera división de Turquía, Mauro Icardi compartió en su cuenta de Instagram algunos mensajes que recibió de su ex pareja Wanda Nara.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", publicó Wanda Nara en su "stories" de Instagram confirmando su separación del exfutbolista del PSG.

Ahora el atacante de 29 años de edad reveló a través de sus redes sociales mensajes íntimos que le envió su ex pareja.

"Estás, te estoy llamando, estoy subiendo al avión, mañana tengo fotos en Uruguay, no me podes responder", escribió Wanda Nara.

"Contesta o cuando me preguntes seré igual", mencionó.

"Estoy solo, no tengo porque darte explicaciones, me dejaste vos, ahora me queres manejar la vida por separado también? ", respondió Mauro Icardi en los chats de WhatsApp que reveló el atacante en sus stories Instagram.

El ex atacante del PSG también compartió una captura de pantalla en donde Wanda Nara le marcaba una video llamada.