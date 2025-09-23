LaLiga Fútbol Internacional -  23 de septiembre de 2025 - 11:46

FC Barcelona jugará ante Real Sociedad en el Estadio Olímpico Lluís Companys

El FC Barcelona continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas.

El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga, del domingo 28 de septiembre, ante la Real Sociedad, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Comunicado del FC Barcelona

El Club continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. En este marco, el FC Barcelona ya ha entregado toda la documentación correspondiente a la comunicación de primera ocupación de la Fase 1A (Tribuna y Gol Sur), así como las respuestas a las observaciones documentales que el Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado hasta ahora. Actualmente, el Club está trabajando en las nuevas enmiendas que el consistorio ha compartido hoy.

El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso complejo e ilusionante como es la vuelta al nuevo Spotify Camp Nou.

FUENTE: FC BARCELONA

