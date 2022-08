Ismael Díaz habla de su buen momento en Ecuador 

"Sobre mis estadísticas, mi representante es el que realmente me manda los números después de cada partido", fueron sus primeras palabras.

Estoy Feliz, he venido de menos a más, realmente pase un momento difícil en mi carrera (lesión), no me conformo con esto, quiero más y toca seguir trabajando

"Futbolísticamente ha sido un buen año, goles, asistencias, pero el mejor que he tenido fue con el Tauro el año pasado", comentó el canalero.

Futuro de Ismael Díaz

El panameño es vinculado con el fútbol de la MLS y también de Argentina, pero el futbolista a pesar de escuchar esos rumores se mantiene concentrado con su club.

"Si me llegan los rumores, muchas cosas, pero trato de concentrarme con Universidad Católica, estoy consciente que escucho comentarios, en diciembre veré que sucede, si me quedo en la U o me toca estar en otro equipo".

"Ellos (U Católica) tienen la opción de compra, creyeron en mi, lo más probable es que la ejecuten y estoy a la espera de eso", prosiguió el panameño.

¿Por qué a los panameños le va bien en Ecuador?

"no te sabría decir, lo que si puedo comentar es que los panameños que han pasado por acá les ha ido muy bien , aunque personalmente para mi ha sido difícil porque no logró adaptarme la altura", dijo Ismael.

¿Qué hará Ismael después del fútbol?

"Realmente desde ya he pensado que puedo hacer después del fútbol, quiero ir preparándome, ya estoy en la Universidad del Istmo de manera virtual, intentó leer libros sobre el aspecto financiero que me llama la atención", finalizó Ismael.