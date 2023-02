Joan Laporta acusa a Javier Tebas de campaña contra el Barcelona

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta acusó este martes a Javier Tebas de promover "una campaña" contra el Barça, después de que el presidente de LaLiga le pidió que dimita si no explica los pagos de su club a un directivo arbitral.

"En 2005, como vicepresidene del Alavés, ya hizo una denuncia porque no quiso que (Lionel) Messi jugara en el Barça. No perdona que no firmáramos el convenio con CVC, que es un convenio que él controla. Tampoco soporta que estemos en la Superliga", enumeró Laporta.

"No le daré al señor Tebas el gusto de dejar de ser presidente del Barcelona. Eso lo deciden los socios", sentenció el máximo directivo azulgrana.

Esta polémica se produce después de que saliera a la luz que el Barça pagó entre 2001 y 2018 siete millones de euros (7,46 de dólares) a una empresa de Jose María Enríquez Negreira, antiguo árbitro y entonces directivo arbitral, por informes sobre los colegiados.

La información levantó sospechas de supuestos favores arbitrales.

LaLiga publicó un comunicado este martes señalando que existe entre los clubes una "profunda preocupación por este caso, que consideran de máxima gravedad".

El lunes, ante la prensa, Tebas estimó que Laporta debería dimitir "si no explica bien o más razonablemente" por qué pagaba a Negreira.

"Todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, yo creo que lo único que se ha hablado de esto ha sido alguna declaración pero muy superficial, más bien ahora ya hay ley del silencio", añadió.

FUENTE: AFP