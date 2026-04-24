José Mourinho evita hablar del Real Madid

El técnico del Benfica, José Mourinho, aseguró este viernes que "no hay ningún problema" con su club o el presidente, Rui Costa, y rechazó hablar sobre su futuro, en medio de rumores que hablan sobre una posible vuelta al Real Madrid.
Y sobre un posible conflicto con el presidente del conjunto lisboeta, el técnico recurrió a la ironía.
"Solo estoy enfadado porque, no sé por qué, pero no me han dado mi insignia de 25 años como abonado -señaló-. Creo que se olvidaron de mí. Por lo demás, todo bien, no hay absolutamente ningún problema".
E insistió: "Ya he hablado lo suficiente, quizá más de lo necesario", para después concluir: "cuando termine la temporada, tendremos 10 días para seguir o separarnos".
El nombre de Mourinho, de 63 años, ha aparecido en la prensa portuguesa e internacional como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid, club que el entrenador luso ya dirigió entre 2010 y 2013.
Su hipotético regreso al Santiago Bernabéu ya ha suscitado polémica en el entorno madridista, tras el 'me gusta' que el delantero Kylian Mbappé le dio a una publicación sobre el tema en redes sociales, algo que el propio Arbeloa ha restado importancia en una rueda de prensa.
FUENTE: EFE