Lionel Messi conquista el Premio The Best 2023

La estrella argentina Lionel Messi ha recibido el galardón a Mejor Jugador en los Premios The Best después de otro período de clasificación en el que deslumbró a los aficionados al fútbol de todo el mundo. Messi fue premiado en la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, en Londres, tras quedar primero en la votación por delante de los finalistas Erling Haaland y Kylian Mbappé.