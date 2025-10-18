Mundial Sub-20: Así terminó la tabla de goleadores del certamen

TABLA DE GOLEADORES - MUNDIAL SUB-20
Benjamin Cremaschi (Estados Unidos) 5
Néiser Villarreal (Colombia) 5
Lucas Michel (Francia) 5
Yassir Zabiri (Marruecos) 5
Alejo Sarco (Argentina) 4
Gilberto Mora (México) 3
Andrea Paul Leborgne (Francia) 3
Óscar Perea (Colombia) 2
Mateo Silvetti (Argentina) 2
Nolan Norris (Estados Unidos) 2
Cole Campbell (Estados Unidos) 2
Niko Tsakiris (Estados Unidos) 2
Hennadiy Synchuk (Ucrania) 2
Saïmon Bouabré (Francia) 2
Iker Bravo (España) 2
Pablo García (España) 2
Michael Camejo (Cuba) 2
Gessime Yassine (Marruecos) 2
Siviwe Magidigidi (Sudáfrica) 2
Hisatsugu Ishii (Japón) 2
Max Caputo (Australia) 2
Talal Haji (Arabia Saudita) 2
Daniel Bameyi (Nigeria) 2
Hugo Camberos (México) 2
Rayane Belaid (España) 1
Jan Virgili (España) 1
Zavier Gozo (Estados Unidos) 1
Frankie Westfield (Estados Unidos) 1
Marcos Zambrano (Estados Unidos) 1
Taha Habroune (Estados Unidos) 1
Brooklyn Raines (Estados Unidos) 1
Noah Cobb (Estados Unidos) 1
Oleksandr Pyshchur (Ucrania) 1
Maksym Derkach (Ucrania) 1
Matviy Ponomarenko (Ucrania) 1
Rion Ichihara (Japón) 1
Kosei Ogura (Japón) 1
Kim Myung-jun (Corea del Sur) 1
Tae-Won Kim (Corea del Sur) 1
Kim Hyunmin (Corea del Sur) 1
Shin Min-ha (Corea del Sur) 1
Martín Krug (Panamá) 1
Giovany Herbert (Panamá) 1
Gustavo Herrera (Panamá) 1
Kevin Wlader (Panamá) 1
Alexandro Maidana (Paraguay) 1
Enso González (Paraguay) 1
Tiago Caballero (Paraguay) 1
César Miño (Paraguay) 1
Lautaro Millán (Chile) 1
Juan Francisco Rossel (Chile) 1
Nicolás Cárcamo (Chile) 1
Ian Garguez (Chile) 1
Nathan Walker (Nueva Zelanda) 1
Luke Brooke-Smith (Nueva Zelanda) 1
Xuan Loke (Nueva Zelanda) 1
Mattia Mannini (Italia) 1
Andrea Natali (Italia) 1
Jamal Iddrissou (Italia) 1
Gessimene Yassine (Marruecos) 1
Fouad Zahouani (Marruecos) 1
Othmane Maamma (Marruecos) 1
Karel Pérez (Cuba) 1
Alessio Raballo (Cuba) 1
Rafael Barbosa (Brasil) 1
Luighi (Brasil) 1
Alexei Domínguez (México) 1
Tahiel Jiménez (México) 1
Iker Fimbres (México) 1
Diego Ochoa (México) 1
Anthony Bermont (Francia) 1
Gabin Bernardeau (Francia) 1
Jody Ashene (Sudáfrica) 1
Siviwe Nkwali (Sudáfrica) 1
Lazola Maku (Sudáfrica) 1
Shakeel April (Sudáfrica) 1
Mfundo Vilakazi (Sudáfrica) 1
Gomolemo Leviy Kekana (Sudáfrica) 1
Rasmus Hoffen (Noruega) 1
Niklas Kemp Fuglestad (Noruega) 1
Rasmus Holten (Noruega) 1
Kéner González (Colombia) 1
Joel Canchimbo Morales (Colombia) 1
Wapae Antoine Rene (Nueva Caledonia) 1
Ahmed Khaled (Egipto) 1
Omar Khedr (Egipto) 1
Ahmed Abdin (Egipto) 1
Tomás Pérez (Argentina) 1
Ian Siubrabre (Argentina) 1
Santino Andino (Argentina) 1
Dylan Gorosito (Argentina) 1
Maher Carrizo (Argentina) 1
Daniel Bennie (Australia) 1
Amos Onyejefu Ochoche (Nigeria) 1
Salihu Nasiru (Nigeria) 1
Mohammed Al Yuhaybi (Arabia Saudita) 1
Autogol
Jayden Smith (Nueva Zelanda) 1
Joshua Wynder (USA) 1
Shin Min-ha (Corea del Sur)
Joshua Wynder (Estados Unidos) 1
Lisandru Olmeta (Francia) 1