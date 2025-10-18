Mundial Sub-20: Así terminó la tabla de goleadores del certamen

EN VIVO

Mundial Sub-20: Así terminó la tabla de goleadores del certamenAFP
Sigue en vivo la tabla de goleadores de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA que se juega en Chile, con la presencia de la Selección de Panamá Sub-20.

TABLA DE GOLEADORES - MUNDIAL SUB-20

Benjamin Cremaschi (Estados Unidos) 5

Néiser Villarreal (Colombia) 5

Lucas Michel (Francia) 5

Yassir Zabiri (Marruecos) 5

Alejo Sarco (Argentina) 4

Gilberto Mora (México) 3

Andrea Paul Leborgne (Francia) 3

Óscar Perea (Colombia) 2

Mateo Silvetti (Argentina) 2

Nolan Norris (Estados Unidos) 2

Cole Campbell (Estados Unidos) 2

Niko Tsakiris (Estados Unidos) 2

Hennadiy Synchuk (Ucrania) 2

Saïmon Bouabré (Francia) 2

Iker Bravo (España) 2

Pablo García (España) 2

Michael Camejo (Cuba) 2

Gessime Yassine (Marruecos) 2

Siviwe Magidigidi (Sudáfrica) 2

Hisatsugu Ishii (Japón) 2

Max Caputo (Australia) 2

Talal Haji (Arabia Saudita) 2

Daniel Bameyi (Nigeria) 2

Hugo Camberos (México) 2

Rayane Belaid (España) 1

Jan Virgili (España) 1

Zavier Gozo (Estados Unidos) 1

Frankie Westfield (Estados Unidos) 1

Marcos Zambrano (Estados Unidos) 1

Taha Habroune (Estados Unidos) 1

Brooklyn Raines (Estados Unidos) 1

Noah Cobb (Estados Unidos) 1

Oleksandr Pyshchur (Ucrania) 1

Maksym Derkach (Ucrania) 1

Matviy Ponomarenko (Ucrania) 1

Rion Ichihara (Japón) 1

Kosei Ogura (Japón) 1

Kim Myung-jun (Corea del Sur) 1

Tae-Won Kim (Corea del Sur) 1

Kim Hyunmin (Corea del Sur) 1

Shin Min-ha (Corea del Sur) 1

Martín Krug (Panamá) 1

Giovany Herbert (Panamá) 1

Gustavo Herrera (Panamá) 1

Kevin Wlader (Panamá) 1

Alexandro Maidana (Paraguay) 1

Enso González (Paraguay) 1

Tiago Caballero (Paraguay) 1

César Miño (Paraguay) 1

Lautaro Millán (Chile) 1

Juan Francisco Rossel (Chile) 1

Nicolás Cárcamo (Chile) 1

Ian Garguez (Chile) 1

Nathan Walker (Nueva Zelanda) 1

Luke Brooke-Smith (Nueva Zelanda) 1

Xuan Loke (Nueva Zelanda) 1

Mattia Mannini (Italia) 1

Andrea Natali (Italia) 1

Jamal Iddrissou (Italia) 1

Gessimene Yassine (Marruecos) 1

Fouad Zahouani (Marruecos) 1

Othmane Maamma (Marruecos) 1

Karel Pérez (Cuba) 1

Alessio Raballo (Cuba) 1

Rafael Barbosa (Brasil) 1

Luighi (Brasil) 1

Alexei Domínguez (México) 1

Tahiel Jiménez (México) 1

Iker Fimbres (México) 1

Diego Ochoa (México) 1

Anthony Bermont (Francia) 1

Gabin Bernardeau (Francia) 1

Jody Ashene (Sudáfrica) 1

Siviwe Nkwali (Sudáfrica) 1

Lazola Maku (Sudáfrica) 1

Shakeel April (Sudáfrica) 1

Mfundo Vilakazi (Sudáfrica) 1

Gomolemo Leviy Kekana (Sudáfrica) 1

Rasmus Hoffen (Noruega) 1

Niklas Kemp Fuglestad (Noruega) 1

Rasmus Holten (Noruega) 1

Kéner González (Colombia) 1

Joel Canchimbo Morales (Colombia) 1

Wapae Antoine Rene (Nueva Caledonia) 1

Ahmed Khaled (Egipto) 1

Omar Khedr (Egipto) 1

Ahmed Abdin (Egipto) 1

Tomás Pérez (Argentina) 1

Ian Siubrabre (Argentina) 1

Santino Andino (Argentina) 1

Dylan Gorosito (Argentina) 1

Maher Carrizo (Argentina) 1

Daniel Bennie (Australia) 1

Amos Onyejefu Ochoche (Nigeria) 1

Salihu Nasiru (Nigeria) 1

Mohammed Al Yuhaybi (Arabia Saudita) 1

Autogol

Jayden Smith (Nueva Zelanda) 1

Joshua Wynder (USA) 1

Shin Min-ha (Corea del Sur)

Joshua Wynder (Estados Unidos) 1

Lisandru Olmeta (Francia) 1

