Resultados de la Europa League en este jueves 27 de noviembre en la J5

El Celta protagonizó un naufragio inexplicable ante el Ludogorets, al que le bastó con aprovechar los regalos defensivos de la zaga celeste para vencer por 3-2, y se complicó sus opciones de lograr un billete directo para la siguiente fase de la Europa League este 27 de noviembre.

La arriesgada apuesta de Claudio Giráldez, que salió con un once repleto de suplentes, no funcionó en Bulgaria. El desplome celeste fue rotundo, individual y colectivamente. La ambición del Ludogorets contrastó con la fragilidad de la segunda unidad del equipo gallego.

RESULTADOS DE LA JORNADA 5 DE LA EUROPA LEAGUE

  • Aston Villa 2 - 1 Young Boys
  • Fenerbahçe 1 - 1 Ferencváros
  • Viktoria Plze 0 - 0 SC Friburgo
  • FC Porto 3 - 0 OGC Niza
  • Feyenoord 1 - 3 Celtic FC
  • Ludogorets Razgrad 3 - 2 Celta de Vigo
  • AS Roma 2 - 1 FC Midtjylland
  • Lille OSC 4 - 0 Dinamo Zagreb
  • PAOK Salónica 1 - 1 SK Brann
  • Rangers FC 1 - 1 Sporting Braga
  • Bologna FC 4 - 1 Red Bull Salzburg
  • KRC Genk 2 - 1 FC Basel
  • Go Ahead Eagles 0 - 4 VfB Stuttgart
  • Maccabi Tel Aviv 0 - 6 Olympique de Lyon
  • Panathinaikos FC 2 - 1 SK Sturm Graz
  • Nottingham Forest 3 - 0 Malmö FF
  • Estrella Roja 1 - 0 FCSB
  • Real Betis 2 - 1 FC Utrecht

