Sébastien Haller es el nuevo delantero del Borussia Dortmund

"Estamos muy contentos de haber podido fichar a Sébastien Haller, un delantero centro experimentado que recientemente causó sensación en la Liga de Campeones, pero que también conoce la Bundesliga en particular y ya ha demostrado allí su clase y su gran calidad final", dice. El nuevo director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, continúa: "El paquete general es muy prometedor.

"Haller tiene un alto nivel de presencia física y también es muy resistente físicamente. Con su experiencia, puede dar apoyo y estabilidad a nuestros jugadores jóvenes en la ofensiva. En las conversaciones con nosotros, dejó claro que le gustaría lograr algo con BVB”.

La temporada pasada, Haller no solo brilló como máximo goleador de la Eredivisie holandesa (21 goles esta temporada), sino sobre todo de la UEFA Champions League. Un total de once goles significó el tercer lugar en el ranking anual de máximos goleadores, en la fase de grupos Haller anotó en todos los partidos, algo que solo la superestrella Cristiano Ronaldo había logrado antes. Haller también ha demostrado que es un goleador confiable en la Bundesliga. Entre 2017 y 2019 marcó 24 goles en 60 partidos con el Eintracht Frankfurt.

Sébastien Haller ya estuvo en Dortmund a finales de junio para hacerse una idea del BVB, su centro de entrenamiento y, por último, pero no menos importante, el SIGNAL IDUNA PARK. Él expresa su anticipación por el tiempo en negro y amarillo así: “Es un gran estadio, pero el mejor estadio no es nada sin sus fanáticos. No veo la hora de poder sentir el apoyo de más de 80.000 espectadores como parte de la familia BVB. Ojalá logremos grandes cosas juntos en los próximos años y luego podamos celebrar juntos”.

Haller se unirá al equipo el próximo fin de semana y primero completará los diagnósticos de rendimiento obligatorios con el grupo de jugadores nacionales. En el futuro, vestirá la camiseta número 9 de un clásico delantero centro del Borussia Dortmund.