Thomas Tuchel "inconforme" a pesar de triunfo del Bayern

El Bayern se impuso 4-2 en su cancha al Dortmund para recuperar el liderato, con dos puntos de ventaja sobre los amarillos a ocho partidos del final de la Bundesliga.

"Me hubiera gustado un juego más dominador tras el 3-0. Tuvimos pérdidas de balón muy fáciles, esto ha provocado que el partido fuera más intenso. Me hubiera gustado más dominio y menos faltas", señaló el campeón de la Champions en 2021 con el Chelsea.

"Teníamos presión, jugamos contra un buen adversario, por lo que comprendo que todo no fuera perfecto, con solo un entrenamiento. Tenemos margen de progresión", añadió el técnico de 49 años. "Debemos encontrar el ritmo del juego", continuó.

Tuchel llegó al banquillo del Bayern Múnich en sustitución de Julian Nagelsmann, despedido por sorpresa durante el parón para los partidos internacionales.

"Estaba demasiado nervioso hoy, no sé muy bien el porqué. No sabía ni donde estaban mis adjuntos en el vestuario, todo fue poco a poco y de repente me encontré en el Allianz Arena", señaló.