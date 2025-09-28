Champions League: Bajas confirmadas para el FC Barcelona vs PSG Foto: PSG

El Paris Saint-Germain (PSG), vigente campeón de la UEFA Champions League, se enfrenta a una dura prueba el miércoles en su visita al FC Barcelona, semifinalista de la edición 2024/25, en la segunda jornada donde ambos clubes llegan tocados por las lesiones.

El Barcelona ha ganado seis de los 15 enfrentamientos anteriores entre ambos equipos, mientras que el Paris ha registrado cinco victorias y cuatro empates.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse