Champions League: Bajas confirmadas para el FC Barcelona vs PSG

El Paris Saint-Germain (PSG), vigente campeón de la UEFA Champions League, se enfrenta a una dura prueba el miércoles en su visita al FC Barcelona, semifinalista de la edición 2024/25, en la segunda jornada donde ambos clubes llegan tocados por las lesiones.
Los equipos se enfrentaron por última vez en los cuartos de final de la temporada 2023/24, con victoria del Barcelona por 2-3 en París, pero el equipo francés se impuso por 1-4 en España, su segunda victoria consecutiva en el campo del Barça por ese marcador.
Bajas del FC Barcelona y PSG - Champions League
FC Barcelona: Ter Stegen, Gavi, Fermín, Raphinha y Joan García
PSG: Joao Neves, Marquinhos, Doué y Dembélé
FUENTE: UEFA