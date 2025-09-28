Champions League Champions League -  28 de septiembre de 2025 - 14:39

Champions League: Bajas confirmadas para el FC Barcelona vs PSG

El FC Barcelona y el PSG se verán las caras en un duelo especial de la UEFA Champions League 2025-2026.

Foto: PSG

El Paris Saint-Germain (PSG), vigente campeón de la UEFA Champions League, se enfrenta a una dura prueba el miércoles en su visita al FC Barcelona, semifinalista de la edición 2024/25, en la segunda jornada donde ambos clubes llegan tocados por las lesiones.

El Barcelona ha ganado seis de los 15 enfrentamientos anteriores entre ambos equipos, mientras que el Paris ha registrado cinco victorias y cuatro empates.

Los equipos se enfrentaron por última vez en los cuartos de final de la temporada 2023/24, con victoria del Barcelona por 2-3 en París, pero el equipo francés se impuso por 1-4 en España, su segunda victoria consecutiva en el campo del Barça por ese marcador.

Bajas del FC Barcelona y PSG - Champions League

FC Barcelona: Ter Stegen, Gavi, Fermín, Raphinha y Joan García

PSG: Joao Neves, Marquinhos, Doué y Dembélé

FUENTE: UEFA

