Champions League: Xavi muestra su molestia con el arbitraje

El entrenador del Barcelona Xavi Hernández no pudo evitar su molestia después de la derrota polémica del Barcelona 1-0 ante el Inter en su visita a Milán en Champions League.

Pese al resultado, Xavi manifestó en Movistar+ que se siente como en tres finales y no se encuentra confiado por lo que sucedió ante el Inter.

"Nos quedan tres finales y estamos en una situación muy incómoda ahora mismo".

El ex jugador español también señaló que no toda la culpa fue parte del arbitraje, si no también de su equipo que ha reaccionado tarde al partido de la fecha 3 de la Champions League.

"Creo que hemos despertado tarde. Hemos estado muy bien los últimos 20 minutos, media hora, los hemos embotellado, pero nos ha faltado ese dinamismo durante la primera parte y parte de la segunda. Hemos tenido nuestras ocasiones y no las hemos materializado".

El Barcelona sufrió con el arbitraje ya que le anularon un gol de Pedri por una mano de Ansu Fati, y el Inter cometió una infracción similar y no fueron sancionados.

"Estoy cabreado por la situación que hemos tenido que vivir, creo que es una injusticia. Ya dije ayer que los árbitros tenían que hablar".