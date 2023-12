Momentos 2023: Manchester City fue campeón de la Champions League

El campeón de la Premier League y la FA Cup ganó por la mínima 1-0 con anotación del mediocampista español Rodri al minuto 68', para así alzar la primera Champions League de su historia y ganar el 'triplete'. Los de Italia tuvieron oportunidades en el encuentro, pero no pudieron superar la portería del brasileño Ederson Moraes.

El momento en el que el Manchester City se corona campeón de la Champions League.

Dominio inglés y verticalidad italiana

El equipo de Inglaterra dominó la posesión del balón (56% vs. 44%), pero el italiano fue el que más veces remató (14 vs. 7) y que más balones colocó entre los tres palos (6 vs. 4).

El Director Técnico español Pep Guardiola consigue tercera Champions League en toda su carrera, su primera con otro equipo ya que las dos Copa de Europa que ha conseguido ha sido con el FC Barcelona, Guardiola no ganaba una Champions League desde el año 2011.