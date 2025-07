Mundial de Clubes 2025: "Es un momento indescriptible", Thiago Silva

FOTO: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Es un momento indescriptible. No es que no lo creyera, creo en todo lo que hago, pero si me preguntaran hace un tiempo si llegaríamos a una semifinal (del Mundial) diría que estábamos muy lejos", dijo el fogueado zaguero brasileño al término del partido en el estadio Camping World.