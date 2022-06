Marcelo rompió en llanto durante una emotiva despedida con el Real Madrid

Se consagró como el futbolista más condecorado en la historia del club blanco al ganar 25 trofeos.

PRONUNCIÓ UN EMOTIVO DISCURSO EN SU DESPEDIDA

Según Marca, dijo: “Gracias a mis compañeros, entrenadores. Pero sobre todo a los utileros, a los de seguridad, a la gente que trabaja tras bambalinas y tiene el trabajo sucio. Quiero destacar su trabajo, porque yo solo me dedico a jugar y siempre lo tenía todo listo salir a darlo todo en el Santiago Bernabéu. Quiero darle las gracias a mi mujer, porque siempre ha estado a mi lado desde que empecé a jugar al fútbol. Si soy lo que soy hoy, es gracias a ti Clarice.

“Cuando me fui de Brasil tenía en mente jugar la Champions League. Y hoy me voy de aquí siendo el jugador con más títulos en la historia del club más grande del mundo”.

Marcelo incluso hizo llorar en el Santiago Bernabéu a Raúl González Blanco tras un emotivo homenaje dedicado hacia la leyenda española.

“Voy a contar algo que nunca he contado. Pero quiero agradecer a Raúl, que está sentado ahí. Me ayudaste mucho cuando llegué y cuando nació mi hijo Enzo, nunca olvidaré que me diste un regalo, con muchas cosas para el bebé, y me diste muchos consejos.

“Siempre fuiste muy cariñoso, tú y tu familia, nunca lo olvidaré y siempre quise seguir tu ejemplo”.

FLORENTINO PÉREZ SE DESPIDIÓ CON ELOGIOS HACIA EL BRASILEÑO

“Va a ser un día lleno de emociones. Queremos rendir un apasionado homenaje a nuestro gran capitán, el niño que se hizo hombre en el Real Madrid. Hablamos de una leyenda, el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid. Estamos hablando de Marcelo. Querido Marcelo, has cumplido todos los sueños. Has ganado absolutamente todo. Un total de 25 títulos. Eres sin duda uno de los mejores laterales de la historia del fútbol mundial. Eres un jugador irrepetible. Su fantasía y felicidad han sido clave para la conquista de los títulos.

“Nos dijiste el día de la celebración que era un día feliz. Debes sentirte orgulloso de todo lo que tus seres queridos han podido disfrutar. Quiero tener unas palabras de agradecimiento para toda tu familia. También para tu querido abuelo Pedro, que te llevó a entrenar.”

Marcelo tiene ahora 34 años y queda pendiente por ver si decide seguir jugando.