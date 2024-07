París 2024: Participación panameña para hoy domingo 28 de julio

Hillary Heron en Gimnasia artística y Emily Santos en natación, serán las primeras deportistas en representarnos.

Participación panameña para hoy domingo, 28 de julio en París 2024

Emily Santos: La nacida el 15 de julio de 2005, competirá el domingo 28 de julio desde las 4:00 a.m. en La Defense Arena (100 metros pecho).

Hillary Heron: La panameña de 20 años competirá el domingo 28 de julio en la prueba de All Around de Gimnasia Artística femenina en el Bercy Arena, desde las 7:30 a.m.

La participación de Heron ha generado mucha expectativa en todo el país, después de realizar una maniobra similar a la de Simone Biles en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Amberes, Bélgica en el año 2023, además de llevarse la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística en Cairo Egipto.

La actuación de estas atletas canaleras la podrás vivir por la señal de RPC televisión.