El Plaza Amador ruge ante el Árabe Unido y aumenta ventaja en el liderato

El Plaza Amador venció 2-0 al Árabe Unido de Colón en la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la LPF que se disputó este sábado en el COS Sports Plaza con goles de Davis Murillo y Héctor Ríos.

Davis Murillo encontró el gol al finalizar la primera parte (45') para darle esa pequeña pero importante ventaja a los "leones". El segundo tanto también fue de esta manera, en los últimos minutos de la segunda parte apareció Héctor Ríos (90+5').

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Plaza Amador listo para el Clásico Nacional

Con este resultado, el Plaza Amador suma 27 puntos liderando la conferencia Este muy cómodos, mientras que el equipo de Jeringa se queda atrás con 22 unidades.

El próximo partido de Plaza Amador será el Clásico Nacional de vuelta ante Tauro FC en el estadio Rommel Fernández el próximo sábado.

Árabe Unido por su parte recibirá en el Armando Dely al UMECIT FC en la fecha 13.