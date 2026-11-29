La Liga Panameña de Fútbol (LPF) dio a conocer los precios de los boletos para la gran final del Torneo Apertura 2026 entre el CD Plaza Amador y el Deportivo Árabe Unido, que se disputará el sábado 5 de diciembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Precios de los boletos para la final de la LPF
Deportivo Árabe Unido:
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Área Oeste Preferencial: $12.00.
Área Sur Preferencial: $8.00.
CD Plaza Amador:
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Área Este Preferencial: $12.00.
Área Norte Preferencial: $8.00.
El costo del estacionamiento será de $10.00, mientras que las entradas están disponibles a través de la plataforma Ticketplus.live.
¿Cuándo y dónde se jugará la final de la LPF?
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Fecha: Sábado 5 de diciembre de 2026.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez.
- Dónde ver: En vivo por RPC Deportes