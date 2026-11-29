LPF: Precios de los boletos para la final entre Plaza Amador y Árabe Unido

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) dio a conocer los precios de los boletos para la gran final del Torneo Apertura 2026 entre el CD Plaza Amador y el Deportivo Árabe Unido, que se disputará el sábado 5 de diciembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La organización anunció que las entradas en fase de preventa se agotaron, por lo que los aficionados de ambos equipos ya pueden adquirir sus boletos a precio regular para presenciar el encuentro que definirá al nuevo campeón del fútbol panameño.

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